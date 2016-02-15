Форма поиска по сайту

15 февраля 2016, 08:15

Происшествия

Один человек пострадал при пожаре на востоке столицы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

При пожаре в жилом доме на востоке города пострадал один человек, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

В 5:46 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании по адресу: 13-я Парковая улица, дом 37, корпус 3. Спасатели прибыли на место пожара в 5:53.

Они установили, что в квартире на втором этаже загорелись личные вещи. Общая площадь возгорания составила около 8 квадратных метров.

В 6:07 пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание. В результате инцидента пострадал один человек.

Источник в экстренных службах добавил, что найденный в ходе тушения пожара пострадавший погиб.

пожары пострадавшие возгорания чп

