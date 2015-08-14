В пригородной электричке на Курском направлении произошел пожар

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В кабине электрички, следовавшей на Курский вокзал, произошел пожар, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Машинист поезда Серпухов-Дедовск заметил задымление в 5.46 на станции Москва-Товарная –Курская. В целях безопасности пассажиров высадили, им было предложено продолжить маршрут на других электричках. Пострадавших нет.

В 6.00 локомотивная бригада самостоятельно устранила задымление, причины случившегося устанавливаются.

В МЖД отметили, что ситуация не повлияла на график движения поездов.

Агентство "Москва" отмечает, что в кабине воспламенился кабель.