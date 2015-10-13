СК проводит проверку по факту гибели двух женщин при пожаре

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели двух человек при пожаре на западе столицы, сообщили m24.ru в пресс-службе ведомства.

По данным СК, рано утром 13 октября после тушения возгорания в квартире дома по улице Боженко было обнаружено тело женщины 1945 года рождения, проживающей в соседней квартире. Хозяйка жилья, в котором произошло возгорание, скончалась в машине скорой помощи.

СК проводит доследственную проверку, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее m24.ru сообщало, что возгорание было в трехкомнатной квартире на улице Боженко, дом 8, корпус 4. Причины пожара установят специалисты.