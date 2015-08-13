Ущерб от пожара в Марьине составил около 30 млн рублей – Бирюков

Петр Бирюков - о предполагаемых виновниках утечки нефти в Москву-реку

Нанесенный окружающей среде ущерб от пожара на Москве-реке составил порядка 30 миллионов рублей. Об этом m24.ru сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Ранее компания "Транснефть" попыталась переложить ответственность за возникновение возгорания на ГУП "Мосводосток". Источником попадания нефтепродуктов в Москву-реку стал дождевой коллектор, обслуживаемый предприятием, полагают представители нефтепереработчиков.

Представители компании утверждают, что в пользу этой версии свидетельствует тот факт, что нефтепродукты, обнаруженные в воде реки старые и были произведены несколько лет назад.

Напомним, 12 августа на Москве-реке в районе Марьино произошел крупный пожар, в результате которого пострадали три человека – двое взрослых и девятилетний ребенок.

Горели 100 погонных метров травы на берегу Москвы-реки, а также масляного пятна на поверхности реки на площади 4 квадратных метра.

В Росприроднадзоре по факту пожара завели административное дело, сообщив, что пока разрабатывают только одну версию пожара – разгерметизацию трубопровода, проходящего по дну реки.

В ведомстве подчеркивали, что это может быть не только действующий трубопровод, но и выведенная из эксплуатации труба, в которой остались нефтепродукты.

В "Транснефти" настаивают на том, что Московский НПЗ не имеет отношения к пожару.

Тем не менее, компания проводит проверку трех труб, входящих в трубопровод в районе пожара на Москве-реке, на предмет утечек. На участках работает выездная лаборатория.