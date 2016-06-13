Форма поиска по сайту

13 июня 2016, 18:28

Происшествия

Пожар в гаражах на западе Москвы ликвидирован

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в четырех металлических гаражах на западе Москвы, сообщили m24.ru в пресс-службе столичного главка МЧС.

Инцидент произошел на улице Авиаторов, в котором находилось шесть мотоциклов и два самодельных скутера. По данным сотрудников экстренных служб, возгорание ликвидировано, все мотоциклы успешно выкатили из гаражей, пострадавших нет.

Два самодельных скутера частично повреждены, остальная мототехника осталась в целости и сохранности. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что мотоциклы сгорели, однако, в МЧС такие данные опровергли.

На западе Москвы произошел пожар в гаражах с мотоциклами

