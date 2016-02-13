Форма поиска по сайту

13 февраля 2016, 10:04

Происшествия

На набережной Тараса Шевченко горел дебаркадер

Фото: телеканал "Москва 24"

В ночь на 13 февраля на набережной Тараса Шевченко горел дебаркадер, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 23:27, пламя вспыхнуло в районе дома №12. В 23:34 прибыли пожарно-спасательные подразделения. Оказалось, что пожар вспыхнул на первой палубе.

В 02:01 пожар был локализован, а в 02:21 –ликвидирован. Сведений о пострадавших нет.

Телеканал "Москва 24" отмечает, что там горели технологические холодильные установки, площадь пожара составила 300 квадратных метров. Для борьбы с огнем спасателям пришлось задействовать два специальных катера на воздушной подушке, которые забирали воду прямо из Москва-реки.

