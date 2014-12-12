Посольство Австралии эвакуировали из-за угрозы пожара

Фото: m24.ru

В здании посольства Австралии в Подколокольном переулке произошло короткое замыкание, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Представитель экстренной службы отметил, что на адрес был вызван пожарный отряд, однако возгорание устранили еще до приезда спасателей.

Как добавляет "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, из здания были эвакуированы 50 сотрудников посольства.

Отметим, в пятницу произошел пожар в здании лицея Высшей школы экономики в Большом Харитоньевском переулке. Возгорание произошло на первом этаже строения. Причиной также стало короткое замыкание в электрощите.