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12 декабря 2014, 12:51

При пожаре в Подмосковье погибла пятилетняя девочка

пожары следствие Узбекистан погибшие чп мо

Фото: ТАСС / Узаков Сергей

В пятницу, 11 декабря, в Подмосковной деревне Галушкино вспыхнул пожар. В результате ЧП погибла пятилетняя девочка, ее тело уже после локализации огня обнаружили спасатели, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

По данным следствия, в доме, где произошло возгорание, без временной регистрации - по устной договоренности с владельцем - проживали восемь граждан Узбекистана, в том числе трое малолетних детей.

В рамках доследственной проверки установлено, что в момент возникновения пожара девочка находилась дома одна, взрослые члены семьи были на работе. На огонь обратили внимание соседи, они же вызвали на место происшествия пожарных.

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Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Следователи опрашивают очевидцев происшествия и родственников погибшего ребенка. Также устанавливается законность пребывания и трудовой деятельности граждан Узбекистана на территории России.

Напомним, что на прошлой неделе еще один ребенок погиб в результате пожара в Подмосковье. По предварительным данным, возгорание произошло в кафе, ребенок, надышавшийся продуктами горения, умер в машине "скорой помощи".

Летом трехлетний ребенок погиб при пожаре в подмосковном садовом товариществе.

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