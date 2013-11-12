Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября 2013, 15:12

Происшествия

Пожар в здании НИИ радиотехники потушен

Фото: ИТАР-ТАСС

Пожар в здании НИИ радиотехники на востоке столицы потушен, сообщил M24.ru представитель пресс-службы московского Главного управления МЧС.

По его словам, возгорание возникло во вторник днем в доме 22 на Большой Почтовой улице, на территории Всероссийского НИИ радиотехники. Также в этом здании располагаются интернет-магазин и офисы других компаний.

Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Пожарным пришлось проводить эвакуацию сотрудников.

В 14.58 пожар потушен, сведений о пострадавших нет, сказал сотрудник пресс-службы.

Сайты по теме


пожары чп ликвидации

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика