Пожар в здании НИИ радиотехники потушен

Пожар в здании НИИ радиотехники на востоке столицы потушен, сообщил M24.ru представитель пресс-службы московского Главного управления МЧС.

По его словам, возгорание возникло во вторник днем в доме 22 на Большой Почтовой улице, на территории Всероссийского НИИ радиотехники. Также в этом здании располагаются интернет-магазин и офисы других компаний.

Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Пожарным пришлось проводить эвакуацию сотрудников.

В 14.58 пожар потушен, сведений о пострадавших нет, сказал сотрудник пресс-службы.