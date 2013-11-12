В здании НИИ радиотехники на востоке столицы произошел пожар

Читатель М24.ru

Пожар произошел в здании НИИ радиотехники на востоке столицы, сообщил M24.ru представитель пресс-службы ГУМВД Москвы.

По его словам, во вторник днем в доме 22 на Большой Почтовой улице произошло возгорание на территории Всероссийского НИИ радиотехники. Также в этом здании располагаются интернет-магазин и офисы других компаний.

Пожару присвоен второй номер сложности. Площадь возгорания, как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, составляет 300 квадратных метров.

В настоящее время проводится эвакуация сотрудников.