В здании НИИ радиотехники на востоке столицы произошел пожар

Пожар произошел в здании НИИ радиотехники на востоке столицы, сообщил M24.ru представитель пресс-службы ГУМВД Москвы.
По его словам, во вторник днем в доме 22 на Большой Почтовой улице произошло возгорание на территории Всероссийского НИИ радиотехники. Также в этом здании располагаются интернет-магазин и офисы других компаний.
Пожару присвоен второй номер сложности. Площадь возгорания, как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, составляет 300 квадратных метров.
В настоящее время проводится эвакуация сотрудников.
