Минприроды возьмет под контроль ситуацию с пожаром на нефтепроводе

Глава Минприроды Сергей Донской возьмет под личный контроль ситуацию с пожаром на нефтепроводе в Марьине. Об этом он заявил в интервью радиостанции Москва FM.

Министр подчеркнул, что этим вопросом также должен заниматься Росприроднадзор.

Вечером в среду на Москве-реке загорелись нефтепродукты. Сначала вспыхнула трава на берегу, потом огонь перекинулся на поверхность воды, куда из-за аварии на нефтепроводе попали нефтепродукты.

В пресс-службе Московского нефтеперерабатывающего завода заявили, что предприятие не имеет отношения к аварии и работает в штатном режиме.

Между тем, экологи сейчас берут пробы воздуха в районе, чтобы проверить, есть ли превышение вредных примесей в атмосфере. Ранее очевидцы писали в соцсетях, что перед пожаром в Марьине появился запах хлора.