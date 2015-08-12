Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа 2015, 20:33

Происшествия

Минприроды возьмет под контроль ситуацию с пожаром на нефтепроводе

Фото: twitter/пользователь Саша Усольцев

Глава Минприроды Сергей Донской возьмет под личный контроль ситуацию с пожаром на нефтепроводе в Марьине. Об этом он заявил в интервью радиостанции Москва FM.

Министр подчеркнул, что этим вопросом также должен заниматься Росприроднадзор.

Вечером в среду на Москве-реке загорелись нефтепродукты. Сначала вспыхнула трава на берегу, потом огонь перекинулся на поверхность воды, куда из-за аварии на нефтепроводе попали нефтепродукты.

В пресс-службе Московского нефтеперерабатывающего завода заявили, что предприятие не имеет отношения к аварии и работает в штатном режиме.

Между тем, экологи сейчас берут пробы воздуха в районе, чтобы проверить, есть ли превышение вредных примесей в атмосфере. Ранее очевидцы писали в соцсетях, что перед пожаром в Марьине появился запах хлора.

В парке 850-летия Москвы произошел пожар

пожары нефтепровод авария чп Минприроды

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика