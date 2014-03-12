Форма поиска по сайту

12 марта 2014, 01:43

Происшествия

Пожар на железнодорожной станции в ЦАО не повлиял на движение поездов

Фото: ИТАР-ТАСС

Во вторник в 20:55 в районе железнодорожной станции "Москва-Товарная-Смоленская", которая находится в центре столицы, произошел пожар. Это ЧП не повлияло на движение поездов Белорусского направления Московской железной дороги. Движение осуществляется в рабочем режиме.

Для ликвидации возгорания на место происшествия прибыли специальный пожарный поезд и 4 городские машины. Общая площадь возгорания составила около 50 квадратных метров. По неизвестным причинам произошло возгорание мусора. Угрозы распространения возгорания на близлежащие строения нет. В настоящее время пожар локализован. Пострадавших нет.

Расследованием происшествия занимаются правоохранительные органы, сообщает пресс-служба МЖД.

