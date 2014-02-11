В пожаре квартиры в СВАО погиб один человек и еще один пострадал

Фото: ИТАР-ТАСС

В результате пожара в квартире дома №6 на улице Федоскинская погиб один человек и еще один пострадал.

Как сообщает ГУ МЧС России по Москве, сообщение о пожаре поступило утром в 5:36. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту ЧП в 5:42. Как оказалось, происходило загорание в двухкомнатной квартире личных вещей и мебели на площади около 7 квадратных метров.

В 6:09 минут пожар был ликвидирован. В результате происшествия есть погибший и пострадавший.

В тушении возгорания приминали участие 8 пожарно-спасательных подразделений общей численностью 26 человек.

