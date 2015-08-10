Пожар на крыше административного здания в центре Москвы потушен

В центре Москвы загорелась крыша административного здания

Пожар на крыше административного здания в центре Москвы ликвидирован, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре по адресу: Подсосенский переулок, дом 23, строение 2, поступило на пульт оперативного дежурного в 14.27.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горит крыша трехэтажного административного здания.

Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. В 16.12 пожар был локализован, а в 16.30 – ликвидирован.

Еще до прибытия спасателей здание покинули все находившиеся в нем люди – более 50 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

Отметим, что минувшей ночью в столице горело здание отеля Azimut Moscow Olympic.

Возгорание началось с тления утеплителя купольной постройки, которое находилось на реконструкции. В результате поврежден деревянный обрешетник купола.

Гостей отеля расположили в других московских гостиницах, часть из них вернулась в свои номера.