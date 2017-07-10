Торговый центр "РИО" загорелся на северо-востоке столицы

Скрин видео телеканала "Москва 24"

Пожар вспыхнул в торговом центре "РИО" на северо-востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Торговый центр находится по адресу: Дмитровское шоссе, 163 A. Сообщение о задымлении поступило в МЧС 10 июля в 17:39. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Сейчас из здания эвакуируют посетителей. Сведений о пострадавших не поступало.

На северо-востоке Москвы в торговом центре РИО возник пожар pic.twitter.com/OH3G48zFud — Геннадий Дан (@mahno1273) 10 июля 2017 г.

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