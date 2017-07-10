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10 июля 2017, 18:08

ЧП

Торговый центр "РИО" загорелся на северо-востоке столицы

Скрин видео телеканала "Москва 24"

Пожар вспыхнул в торговом центре "РИО" на северо-востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Торговый центр находится по адресу: Дмитровское шоссе, 163 A. Сообщение о задымлении поступило в МЧС 10 июля в 17:39. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Сейчас из здания эвакуируют посетителей. Сведений о пострадавших не поступало.

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Пожар возник в торговом центре на Дмитровском шоссе

пожары ЧП ТЦ РИО

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