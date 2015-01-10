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Москва 24

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ЧП

10 января 2015, 18:41

В результате пожара на востоке Москвы никто не пострадал

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Жилой городок сгорел в районе Новокосино

В Новокосине сгорел жилой городок из 60 бытовок. Металлические конструкции были выстроены в два этажа. Как отмечают очевидцы, пожар начался на первом ярусе. В момент возгорания во многих бытовках находились дорожные рабочие, некоторые из них спали, сообщает телеканал "Москва 24".

К счастью, обошлось без жертв, люди успели выбраться самостоятельно еще до приезда спасателей. Тушили пожар силами 15 подразделений. Полностью ликвидировать пламя удалось через час. Причины возгорания выясняются, предварительная версия - короткое замыкание.

Площадь пожара составила около 250 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Москве.

"Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту пожара в 16 часов 37 минут. В 17 часов 06 минут пожар был локализован", - добавили в ведомстве.

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