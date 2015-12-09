Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря 2015, 17:13

Происшествия

Пожар на овощебазе на северо-востоке Москвы потушен

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На северо-востоке столицы произошел пожар на территории овощебазы. Возгорание было ликвидировано, никто не пострадал, сообщает пресс-служба главка МЧС по Москве.

Информация о пожаре по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 37, строение 1, поступила на пульт оперативного дежурного МЧС в 14:50.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы увидели, что из окон второго этажа четырехэтажного строения валит дым. Выяснилось, что в здании загорелись личные вещи и мебель.

Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. В 15:28 его удалось потушить.

Напомним, два дня назад на западе столицы произошел крупный пожар. Загорелось здание склада, в котором хранилась готовая продукция.

Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров. Частично обрушилась крыша здания.

Сайты по теме


пожары возгорания овощебаза чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика