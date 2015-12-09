Пожар на овощебазе на северо-востоке Москвы потушен

Фото: m24.ru/Александр Авилов
На северо-востоке столицы произошел пожар на территории овощебазы. Возгорание было ликвидировано, никто не пострадал, сообщает пресс-служба главка МЧС по Москве.
Информация о пожаре по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 37, строение 1, поступила на пульт оперативного дежурного МЧС в 14:50.
Прибывшие на место происшествия огнеборцы увидели, что из окон второго этажа четырехэтажного строения валит дым. Выяснилось, что в здании загорелись личные вещи и мебель.
Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. В 15:28 его удалось потушить.
Напомним, два дня назад на западе столицы произошел крупный пожар. Загорелось здание склада, в котором хранилась готовая продукция.
Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров. Частично обрушилась крыша здания.
