В центре столицы сгорело кафе

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В центре Москвы произошел пожар в кафе. В результате возгорания никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Инцидент произошел в Златоустинском переулке, дом 11, строение 10. Возгорание было ликвидировано в течение 20 минут, его площадь составила два квадратных метра.

В настоящее время спасатели выясняют причины произошедшего.

Напомним, в начале апреля на юге Москвы сгорело одноэтажное здание кафе площадью 50 квадратных метров.

Пожар произошел по адресу: улица Мусы Джалиля, дом 20. Уже спустя пять минут на место прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Пожарно-спасательным подразделениям удалось ликвидировать пожар. Сведений о пострадавших не поступало. Из-за пожара произошло частичное обрушение крыши здания.