Установлена причина возгорания девяти маршруток на западе столицы

Причиной возгорания девяти маршруток на западе Москвы стало неосторожное обращение с газорезательным оборудованием. Транспортные средства были направлены на утилизацию и загорелись в процессе работ, сообщили корреспонденту m24.ru в пресс-службе главка МВД Москвы.

Выяснилось, что сначала пламя охватило одну из машин, затем перекинулось еще на восемь автомобилей, подготовленных к утилизации.

В результате инцидента никто не пострадал. Материального ущерба также нет, поэтому уголовное дело не возбуждалось.

Материалы о пожаре направили в МЧС для привлечения виновных к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что на Рублевском шоссе возле гипермаркета "Ашан" сгорели шесть маршруток.

Площадь пожара составила около 35 квадратных метров.