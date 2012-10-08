В московском НИИ радиосвязи произошел пожар

Фото: ИТАР-ТАСС

В Московском научно-исследовательском институте радиосвязи произошел пожар. Сильное задымление было замечено в понедельник днем.

"По предварительным данным, возгорание произошло в подвале, там наблюдается сильное задымление", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Администрация здания и прибывшие на место возгорания пожарные приняли решение об эвакуации сотрудников института. Было эвакуировано более 900 человек.

В одной из комнат загорелась бумага и огонь перекинулся на деревянные стеллажи. К 16.00 пожар был потушен.