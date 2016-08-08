Уголовное дело возбуждено после пожара в частном доме в Химках

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в частном доме в Химках, жертвой которого стали женщина и ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

По данным следствия, возгорание произошло утром 7 августа в одном из частных домов в микрорайоне Сходня. На месте происшествия обнаружили тело женщины и двухлетнего ребенка.

Следователи выяснили, что рано утром одна из женщин, проживавших в доме, почувствовала запах гари. Пройдя на кухню, она увидела, что горит холодильник.

Женщина прибежала в комнату, где спали ее дочь и сестра и криками разбудила их. После этого она побежала к крыльцу на выход из дома и за спиной услышала хлопок. Обернувшись, она увидела, что дом внутри объят пламенем. Ее сестра и дочь в это время находились внутри дома и погибли в огне.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Сейчас следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.