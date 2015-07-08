Пожар не повлиял на работу Московской консерватории – Мосгорнаследие

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Пожар не повлиял на работу Московской консерватории. Степень ущерба была небольшая, сейчас в здании продолжаются восстановительные работы, сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

"Степень ЧП была небольшая, подрядчик все выправит, работы будут продолжаться", – приводит слова Емельянова корреспондент m24.ru.

Пожар в Московской консерватории не повлиял и на проведение конкурса имени Чайковского. Напомним, пламя в консерватории вспыхнуло 30 июня около 00.30, оттуда эвакуировали 35 человек. Общая площадь возгорания составила 70 квадратных метров, пострадавших нет.

Большой зал консерватории, где проводился 15-й международный конкурс имени Чайковского, не пострадал. На месте ЧП работали 92 человека личного состава и 26 единиц техники.

По предварительной версии, возгорание возникло из-за непотушенной сигареты. Правоохранители считают, что окурок бросил один из строителей, которые проводили ремонтные работы на втором этаже.