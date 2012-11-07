Пациентов детской больницы на западе Москвы эвакуировали из-за пожара

Фото: ИТАР-ТАСС

Днем 7 ноября произошел пожар в одном из блоков детской психоневрологической больницы № 18 на Мичуринском проспекте.

Загорелся подвал корпуса, который находится на реконструкции. В помещении, где произошло возгорание, людей не было, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На месте происшествия работали несколько пожарных расчетов, которые эвакуировали людей. Пожару была присвоена вторая категория сложности.

По данным РИА Новости, на данный момент возгорание ликвидировано, никто не пострадал.