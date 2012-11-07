Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября 2012, 16:42

Происшествия

Пациентов детской больницы на западе Москвы эвакуировали из-за пожара

Фото: ИТАР-ТАСС

Днем 7 ноября произошел пожар в одном из блоков детской психоневрологической больницы № 18 на Мичуринском проспекте.

Загорелся подвал корпуса, который находится на реконструкции. В помещении, где произошло возгорание, людей не было, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На месте происшествия работали несколько пожарных расчетов, которые эвакуировали людей. Пожару была присвоена вторая категория сложности.

По данным РИА Новости, на данный момент возгорание ликвидировано, никто не пострадал.

пожары больницы чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика