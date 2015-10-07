СК выясняет обстоятельства гибели трех человек при пожаре в Подмосковье

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следователи выясняют обстоятельства гибели матери и двух детей при пожаре в частном доме в Можайском районе Подмосковья, сообщает Агентство "Москва".

В ночь на 7 октября стало известно о пожаре в жилом частном доме в поселении Спутник. Приехавшие спасатели обнаружили, что горит весь дом, а также произошло обрушение кровли.

В результате пострадала семья из четырех человек, трое из которых погибли: женщина и двое детей. Мужчина с 80 процентами ожогов тела был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

"По данному факту следственным отделом по городу Можайску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", – заявили в подмосковном управлении Следственного комитета.

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. После проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.