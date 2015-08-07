Форма поиска по сайту

07 августа 2015, 14:03

Происшествия

Пожар в Патриаршем центре на юге Москвы потушили

Фото: ТАСС/Михаил Барабанов

Пожар в здании Патриаршего центра при Даниловом монастыре потушен, сообщили m24.ru в столичном управлении МЧС.

Возгорание произошло на кровле четырехэтажного здания. Все люди, находящиеся в здании, были эвакуированы. "В 13.01 пожар был локализован, в 13.09 ликвидирован. Пострадавших нет, площадь пожара составила 20 квадратных метров", – отметили в МЧС.

Дом, в котором находится Патриарший центр духовного развития детей и молодежи, был построен в XIX веке и признан объектом культурного наследия.

