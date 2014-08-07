На Большой Косинской улице горят деревянные дома

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На востоке столицы на Большой Косинской улице горят двухэтажные деревянные дома и хозяйственные строения, рассказали M24.ru в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

В 6.59 в МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Большая Косинская, 85. Первые пожарные подразделения прибыли на место уже спустя 5 минут.

Как выяснили спасатели, возгорание произошло на территории 3-х домовладений. Пожар распространился на два двухэтажных деревянных дома и три хозяйственные постройки. В 7.33 пожарным удалось локализовать возгорание на площади 250 квадратных метров.

По предварительной информации, спасатели эвакуировали горящих зданий всех жильцов. Сведений о пострадавших не поступало. В настоящий момент движение по Большой Косинской улице ограничено.