07 апреля 2015, 21:38

Происшествия

По факту пожара на подводной лодке "Орел" возбудили уголовное дело

Фото: ТАСС/Владимир Ларионов

По факту пожара на подводной лодке "Орел" возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Дело возбудили по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба".

Напомним, пожар на лодке, стоящей в доне судоремонтного завода в Северодвинске, возник 7 апреля примерно в 14.00. Очаг возгорания находился в кормовой части, в районе 9-го отсека. Горел резиновый уплотнитель между легким и прочным корпусом подводной лодки.

Пострадавших в результате ЧП нет, ядерное топливо, как и оружие (ракеты "Гранит"), было выгружено, а реактор заглушен.

Вечером во вторник стало известно, что горящую подлодку опустят в воду для ликвидации огня.

В качестве предварительной причины пожара называют нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. Сейчас пожар локализован, его площадь составляет около 40 квадратных метров.

Добавим, что в конце декабря 2011 года произошел пожар на атомной подлодке К-84 "Екатеринбург", которая стояла в доке завода в Мурманской области. Во время проведения огневых работ там воспламенились деревянные леса, смонтированные вокруг субмарины, после чего пламя перекинулось на внешнюю изоляцию корпуса. Пострадали 11 человек.

пожары Следственный комитет следствие уголовные дела подводная лодка

