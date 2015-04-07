По факту пожара на подводной лодке "Орел" возбудили уголовное дело

Фото: ТАСС/Владимир Ларионов

По факту пожара на подводной лодке "Орел" возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Дело возбудили по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба".

Напомним, пожар на лодке, стоящей в доне судоремонтного завода в Северодвинске, возник 7 апреля примерно в 14.00. Очаг возгорания находился в кормовой части, в районе 9-го отсека. Горел резиновый уплотнитель между легким и прочным корпусом подводной лодки.

Пострадавших в результате ЧП нет, ядерное топливо, как и оружие (ракеты "Гранит"), было выгружено, а реактор заглушен.

Вечером во вторник стало известно, что горящую подлодку опустят в воду для ликвидации огня.

В качестве предварительной причины пожара называют нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. Сейчас пожар локализован, его площадь составляет около 40 квадратных метров.

Добавим, что в конце декабря 2011 года произошел пожар на атомной подлодке К-84 "Екатеринбург", которая стояла в доке завода в Мурманской области. Во время проведения огневых работ там воспламенились деревянные леса, смонтированные вокруг субмарины, после чего пламя перекинулось на внешнюю изоляцию корпуса. Пострадали 11 человек.