На судоремонтном заводе в Северодвинске горит атомная подлодка

Фото: ТАСС/Владимир Ларионов

На судоремонтном заводе "Звездочка" в Северодвинске загорелась атомная подводная лодка "Орел", передает ТАСС.

Пожар на стоящей в доке лодке возник примерно в 14.00, очаг возгорания находится в кормовой части, в районе 9-го отсека. Горит резиновый уплотнитель между легким и прочным корпусом подводной лодки.

Пострадавших в результате ЧП нет, ядерное топливо, как и оружие (ракеты "Гранит"), было выгружено, а реактор заглушен.

В качестве предварительной причины случившегося называют нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. Площадь пожара составляет около 40 квадратных метров и продолжает увеличиваться.

По сообщению некоторых СМИ, руководство завода отдало приказ затопить подлодку прямо в доке.

Добавим, что в конце декабря 2011 года произошел пожар на атомной подлодке К-84 "Екатеринбург", которая стояла в доке завода в Мурманской области.

Во время проведения огневых работ там воспламенились деревянные леса, смонтированные вокруг субмарины, после чего пламя перекинулось на внешнюю изоляцию корпуса. Пострадали 11 человек.