Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 апреля 2015, 17:40

Происшествия

На судоремонтном заводе в Северодвинске горит атомная подлодка

Фото: ТАСС/Владимир Ларионов

На судоремонтном заводе "Звездочка" в Северодвинске загорелась атомная подводная лодка "Орел", передает ТАСС.

Пожар на стоящей в доке лодке возник примерно в 14.00, очаг возгорания находится в кормовой части, в районе 9-го отсека. Горит резиновый уплотнитель между легким и прочным корпусом подводной лодки.

Пострадавших в результате ЧП нет, ядерное топливо, как и оружие (ракеты "Гранит"), было выгружено, а реактор заглушен.

В качестве предварительной причины случившегося называют нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. Площадь пожара составляет около 40 квадратных метров и продолжает увеличиваться.

По сообщению некоторых СМИ, руководство завода отдало приказ затопить подлодку прямо в доке.

Добавим, что в конце декабря 2011 года произошел пожар на атомной подлодке К-84 "Екатеринбург", которая стояла в доке завода в Мурманской области.

Во время проведения огневых работ там воспламенились деревянные леса, смонтированные вокруг субмарины, после чего пламя перекинулось на внешнюю изоляцию корпуса. Пострадали 11 человек.

пожары суда подводные лодки чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика