06 ноября 2012, 18:26

Происшествия

Взрыв газопровода в Подмосковье обойдется страховщикам в 10 - 15 млн

Фото: ИТАР-ТАСС

ОАО "СОГАЗ" приступило к приему заявлений от потерпевших, чье имущество пострадало в результате пожара на газопроводе в Щелковском районе Подмосковья в ночь на 3 ноября.

По предварительной оценке, общий размер страховых выплат может составить 10 - 15 миллионов рублей, что покрывается договором страхования.

На данный момент в call-центр компании обратились 34 человека.

Страховая сумма по договору составляет 100 миллионов рублей. Максимальная сумма компенсации частному лицу - 360 тысяч рублей.

Напомним, в результате взрыва на газопроводе в Щелковском районе сгорели семнадцать домов.

пожары газопровод страховки чп мо

