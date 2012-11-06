В большинстве приютов для животных нет воды и света - эксперты

Фото: ИТАР-ТАСС

Почти во всех приютах для домашних животных в Москве нет воды и электричества – эти учреждения просто не подключены к городским коммуникациям, передает РИА Новости.

Как правило, электричество здесь получают с помощью дизельных генераторов, а воду подвозят.

По словам экспертов, московское правительство выделяет деньги на приюты, но в бюджет не заложено обеспечение привозной водой, таким образом, руководители приютов должны изыскивать средства самостоятельно.

Напомним, в минувшую субботу в одном из московских приютов для бездомных животных произошел пожар, причиной возгорания, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем.

Однако владельцы приюта уверены, что это был поджог. Очевидцы видели, как к приюту на "Жигулях" подъехали неизвестные и перекинули через забор некий предмет, после чего начался пожар.

В результате погибли 5 собак и 7 кошек, имуществу приюта был нанесен значительный ущерб. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.