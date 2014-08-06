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ЧП

06 августа 2014, 10:12

МЧС отправило 14 воздушных судов на тушение торфяников под Тверью

пожары торфяники Тверская область чп

Фото: 69.mchs.gov.ru

МЧС усилило воздушную группировку в Тверской области, где горят торфяники, до 14 судов, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

В настоящее время на борьбу с пожарами брошены девять вертолетов и пять самолетов, из которых один – амфибия Бе-200ЧС и четыре – воздушные танкеры Ил-76. В МЧС добавляют, что за сутки – 5 августа – было сброшено более 2 тысяч тонн воды.

"Интерфакс" отмечает, что с 6 августа на территории всей области введен режим чрезвычайной ситуации, что позволит привлекать к работе общественные силы и добровольные народные дружины.

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Напомним, с 30 июля в Тверской области введем режим чрезвычайной ситуации – там полыхает торфяник площадью 50 гектаров. Кроме того, горит около 8 гектаров леса. В борьбе с огнем задействованы 1,4 тысячи человек и более 270 единиц техники.

Синоптики отмечают, что дым от торфяных пожаров в Тверской области пока не придет в Москву из-за направления ветра, но в конце недели ветер развернется в обратную сторону и смог пойдет на город. "Надежда есть только на осадки, которые выпадут в то же время, но с наступлением жары ситуация может усложниться", - сказали в центре погоды "Фобос".

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