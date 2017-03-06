Глава МЧС РФ потребовал вести мониторинг воды и воздуха в Щелкове

Фото: скрин с видео телеканала "Москва 24"
Глава МЧС России Владимир Пучков в ходе совещания заявил о необходимости мониторинга источников водоснабжения, почвы и воздуха в районе пожара в подмосковном Щелкове, сообщает телеканал "Москва 24".
Помимо этого, он потребовал обследовать пруды и реки в районе и в прямом эфире довести параметры мониторинга до населения.
Глава МЧС считает, что руководство предприятия сделало недостаточно для предупреждения возгорания и его оперативного тушения.
Первый ангар размером 20 на 50 метров использовался для хранения лакокрасочных материалов и бытовой химии, а второй – размером 20 на 100 метров – для хранения и изготовления пестицидов на основе легковоспламеняющихся жидкостей. За короткое время огонь, вспыхнувший в одном ангаре, успел перекинуться на рядом стоящий металлический ангар.
В 09:05 сотрудники службы ликвидировали открытое горение в двух ангарах в доме 2/54 по Заводской улице.