Глава МЧС РФ потребовал вести мониторинг воды и воздуха в Щелкове

Фото: скрин с видео телеканала "Москва 24"

Глава МЧС России Владимир Пучков в ходе совещания заявил о необходимости мониторинга источников водоснабжения, почвы и воздуха в районе пожара в подмосковном Щелкове, сообщает телеканал "Москва 24".

Помимо этого, он потребовал обследовать пруды и реки в районе и в прямом эфире довести параметры мониторинга до населения.

Пучков также попросил проанализировать деятельность всей системы реагирования и работу руководителя предприятия, а также служб, которые должны были обеспечить безопасность работающего персонала.

Глава МЧС считает, что руководство предприятия сделало недостаточно для предупреждения возгорания и его оперативного тушения.