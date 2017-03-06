Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта 2017, 12:59

Происшествия

Глава МЧС РФ потребовал вести мониторинг воды и воздуха в Щелкове

Фото: скрин с видео телеканала "Москва 24"

Глава МЧС России Владимир Пучков в ходе совещания заявил о необходимости мониторинга источников водоснабжения, почвы и воздуха в районе пожара в подмосковном Щелкове, сообщает телеканал "Москва 24".

Помимо этого, он потребовал обследовать пруды и реки в районе и в прямом эфире довести параметры мониторинга до населения.

Пучков также попросил проанализировать деятельность всей системы реагирования и работу руководителя предприятия, а также служб, которые должны были обеспечить безопасность работающего персонала.

Глава МЧС считает, что руководство предприятия сделало недостаточно для предупреждения возгорания и его оперативного тушения.

Утром 6 марта 2017 года ангары с лакокрасочным материалом загорелись на Заводской улице в Щелково. Общая площадь пожара составила 2,3 тысячи квадратных метров.

Первый ангар размером 20 на 50 метров использовался для хранения лакокрасочных материалов и бытовой химии, а второй – размером 20 на 100 метров – для хранения и изготовления пестицидов на основе легковоспламеняющихся жидкостей. За короткое время огонь, вспыхнувший в одном ангаре, успел перекинуться на рядом стоящий металлический ангар.

В 09:05 сотрудники службы ликвидировали открытое горение в двух ангарах в доме 2/54 по Заводской улице.

пожары Щелково Владимир Пучков чп ангары

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика