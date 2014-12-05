Ребенок погиб при пожаре в Раменском районе Подмосковья

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В Раменском районе следователи выясняют обстоятельства гибели ребенка в пожаре, сообщает пресс-служба областного управления СКР. По данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, 4 декабря 2014 года около 4 часов утра владельцу кафе в городе Раменском позвонила женщина, работающая там уборщицей, и сообщила о начавшемся возгорании. Приехавший на место мужчина помог выбраться наружу уборщице и ее малолетнему ребенку.

Однако ребенок успел надышаться продуктами горения и умер в машине "скорой помощи". Его мать и владелец кафе находятся в больнице.

Приехавшие сотрудники пожарной службы потушили пожар и к осмотру места происшествия приступили следователи.

По результатам экспертизы будет установлена причина пожара. По предварительным данным, возгорание произошло в банкетном зале. Также в ходе проверки будет выясняться причина нахождения обслуживающего персонала ночью в помещении кафе.