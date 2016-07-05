Форма поиска по сайту

05 июля 2016, 10:34

Происшествия

Огнеборцы потушили пожар в жилом доме на северо-востоке Москвы

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В жилом доме на северо-востоке столицы произошел крупный пожар. В настоящее время возгорание ликвидировано, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Сигнал о пожаре по адресу улица Лескова, дом 6, поступил на пульт оперативного дежурного МЧС в 6:46. Прибывшие на место происшествия огнеборцы выяснили, что горит 11-й этаж здания: квартира и несколько балконов.

Из горящей квартиры были спасены шесть человек.

В 7:30 пожар был локализован, а спустя несколько минут полностью потушен. Площадь возгорания составила 45 квадратных метров. Никто не пострадал.

Накануне в Новомосковском округе столицы произошел пожар в квартире многоэтажного дома № 9 на Радужной улице.

Возгорание случилось на 24 этаже. По предварительным данным, пострадавших нет. Спасатели из 13 подразделений оперативно прибыли на место происшествия. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, однако, сделать это было проблематично из-за припаркованных рядом машин.

