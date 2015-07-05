На севере столицы сгорел склад в торгово-развлекательном центре

Пожар на склад в торгово-развлекательном центре потушен

На севере столицы произошел пожар в складском помещении торгового центра, расположенного на Дмитровском шоссе. Возгорание потушили, информации о пострадавших пока нет, сообщает пресс-служба МЧС по Москве.

Речь идет о торговом центре по адресу Дмитровское шоссе, дом 163А. Пламя вспыхнуло в 9.18 в складском помещении на первом этаже.

Прибывшие на место происшествия работники экстренных служб вывели сотрудников и посетителей торгового центра из горящего здания.

В 9.56 пожар был ликвидирован. В настоящее время выясняются причины возгорания.

Напомним, накануне загорелся один из павильонов на ВДНХ. Возгорание произошло в цокольном помещении 3-этажного павильона номер 69. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС эвакуировали более 50 посетителей. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

В результате произошедшего никто не пострадал.