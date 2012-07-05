На северо-западе Москвы загорелся завод

Возгорание произошло по адресу: улица Маршала Жукова, дом 1, строение 1. Сообщение о задымлении на третьем этаже четырехэтажного административного здания поступило спасателям около 14.30.

Данных о пострадавших, а также о том, что находится в здании, не поступало.

Сотрудники МЧС проводят эвакуацию людей. К месту пожара направлено около 20 пожарно-спасательных расчетов, сообщили РИА новости в правоохранительных органах города.

По последней информации, спасатели локализовали возгорание. Его площадь, по разным данным, составила от 5 до 30 квадратных метров.

Как уточняет "Интерфакс", пожар произошел на территории завода "Мирпродмаш".