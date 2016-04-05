Из-за сообщения о тлении перекрытий пожарные снова выехали к зданию Минобороны

Информацию о повторном задымлении в здании Минобороны проверяют

Огнеборцы снова выехали к зданию Минобороны на улице Знаменка. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, спасателям поступило сообщение о том, что в здании происходит тление в перекрытиях между третьим и четвертым этажами.

Напомним, пожар в строении, где располагается имущественный департамент Минобороны, начался утром в воскресенье, 3 апреля. Ему был присвоен наивысший уровень сложности.

Возгорание тушили более девяти часов. В ликвидации огня принимали участие около 200 сотрудников экстренных служб и порядка 70 единиц пожароспасательной техники. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи метров.

Позднее глава Минобороны Сергей Шойгу дал задачу восстановить исторический облик пострадавшего здания в максимально сжатые сроки. Военные следователи уже начали проверку причин пожара.