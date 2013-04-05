Причиной пожара в подмосковной конюшне мог стать поджог

Конюшню в Сергиевом Посаде могли поджечь

Причиной пожара в конюшне в Сергиевом Посаде мог стать поджог. На это указывает очаг пожара и быстрое распространение огня - он охватил около 1,5 тысяч квадратных метров. Погибли 15 лошадей, еще 8 до сих пор не найдены.

Напомним, пожар в частной конюшне на улице Фестивальная произошел в ночь на 5 апреля. Внутри находились около 40 животных. Пожарным удалось спасти несколько свиней, кроликов и лошадей.

По словам заместителя гендиректора конюшни Артема Бухтиярова, сейчас уцелевших лошадей перевозят в другое место.