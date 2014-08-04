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МО

04 августа 2014, 01:31

Взрыв бытового газа в Железнодорожном повредил квартиру и автомобили

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В Железнодорожном взрыв бытового газа повредил квартиру и автомобили

В подмосковном Железнодорожном взрыв бытового газа повредил квартиру и три автомобиля, стоявших под ее окнами. ЧП произошло на Колхозной улице в субботу, но видео появилось только недавно, сообщает телеканал "Москва 24".

Свидетели сообщили, что баллон взорвался из-за пожара, к которому привела неисправная электропроводка. Медицинская помощь понадобилась одному человеку.

Судя по видео во время взрыва, снятого уличной камерой, семье с маленьким ребенком, которые проходили с коляской рядом за несколько секунд до инцидента, просто повезло.

Напомним, что как ранее сообщалось M24.ru, в 20.20 субботы поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Колхозная. В 20.38 пожарным удалось локализовать пожар на площади 50 квадратных метров. В 20.53 спасатели ликвидировали возгорание, а в 21.02 полностью устранили последствия пожара.

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