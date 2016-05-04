Пострадавший от пожара на МНПЗ находится в крайне тяжелом состоянии

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Один из пострадавших в результате возгорания на Московском нефтеперерабатывающем заводе находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом заявили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Состояние еще одного пострадавшего оценивается как тяжелое. Обоим оказывается вся необходимая медицинская помощь, отмечает Агентство "Москва".

Напомним, взрыв на Московском нефтеперерабатывающем заводе произошел 1 мая. Около девяти вечера спасателям поступили сведения о хлопке на территории МНПЗ. Они установили, что взорвалась установка по перекачке керосина с последующим обширным возгоранием. Несущие конструкции помещений не пострадали, но было нарушено остекление. От пожара и взрыва пострадали три человека.