Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля 2014, 19:45

Происшествия

Два человека пострадали в результате пожара на северо-западе Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Два человека пострадали во вторник вечером в результате пожара в квартире на улице Фабрициуса в районе Южное Тушино. Сотрудники МЧС спасли из горевшей квартиры еще трех человек, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС.

Возгорание произошло около 17.00 во втором корпусе дома №33, горела двухкомнатная квартира на втором этаже.

В ходе тушения пожара, которое заняло меньше 10 минут, спасатели эвакуировали 10 человек из горящей квартиры и других, расположенных по соседству.

Что стало причиной ЧП, в сообщении не говорится.

Сайты по теме


пожары пострадавшие чп спасенные

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика