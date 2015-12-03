Человек пострадал в результате пожара на северо-западе Москвы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Один человек пострадал в результате пожара на северо-западе столицы. Пламя вспыхнуло в одной из квартир пятиэтажного дома, сообщает Агентство "Москва".

Возгорание произошло по адресу: улица Саляма Адиля, дом 9, корпус 2. О нем стало известно в 13:22. Спустя несколько минут прибыли пожарные.

Выяснилось, что загорелась однокомнатная квартира на третьем этаже. Пожар быстро потушили, однако одному человеку потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания, на месте происшествия работают специалисты МЧС.

Напомним, в ночь на 2 декабря пожар произошел в частном доме на востоке столицы. Никто не пострадал.

Площадь возгорания составила около 25 квадратных метров. Находившиеся в доме хозяева самостоятельно покинули здание.