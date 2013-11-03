Форма поиска по сайту

03 ноября 2013, 14:24

Происшествия

Пожар в театре "Школа современной пьесы" потушен

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар в здании театра "Школа современной пьесы" в центре Москвы.

Как сообщает пресс-служба столичного управления МЧС, пламя было ликвидировано в 14.11.

Напомним, около 12 часов дня в доме 29/14 по Неглинной улице вспыхнул пожар. По версии спасателей, загорелись деревянные перекрытия на втором этаже. Площадь пожара составила 500 квадратных метров, были эвакуированы 350 человек.

Позже у театра обрушилась кровля на площади в 150 квадратных метров.

Сюжет: Пожар в театре "Школа современной пьесы"
