03 ноября 2013, 13:18

Происшествия

У здания театра на Неглинной из-за пожара обрушилась кровля

В ЦАО горит театр "Школа современной пьесы"

В ходе пожара в здании театра "Школа современной пьесы" на Неглинной обрушилась кровля.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Москве, площадь частичного обрушения составляет 150 квадратных метров. В районе ЧП перекрыто движение транспорта, на месте работают 38 единиц техники и 131 человек личного состава спасателей.

Напомним, около 12 часов дня в доме 29/14 по Неглинной улице вспыхнул пожар. По версии спасателей, загорелись деревянные перекрытия на втором этаже. Были эвакуированы 350 человек.

Сюжет: Пожар в театре "Школа современной пьесы"
пожары эвакуация спасатели обрушения Школа современной пьесы чп

Главное

