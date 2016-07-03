Фото: m24.ru/Александр Авилов

На северо-востоке Москвы горит оптовый рынок "Бухта". По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает ТАСС.

Загорелся один из павильонов по адресу: Дмитровское шоссе, дом 163. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

В настоящее время пожарные борются с пламенем.

Это не первый пожар за вечер. Спасатели эвакуировали 15 человек из административного здания на площади Европы из-за возгорания рекламной вывески.

Рекламная вывеска загорелась на высоте около 30 метров возле одного из зданий на площади.