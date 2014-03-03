Последствия пожара после схода вагонов в Подмосковье устранены

Фото: ИТАР-ТАСС

Последствия пожара после схода с рельсов 17 вагонов грузового поезда в Шатурском районе на станции "Черусти" полностью устранены, сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

"В воскресенье в 19:48 было ликвидировано открытое горение. А в понедельник, 3 марта, в 00.20 было ликвидировано последствия пожара - горение цистерны", - говорится в сообщении регионального МЧС.

Напомним, что на перегоне Черусти - Кривандино около около 17.45 в минувшее воскресенье опрокинулись 17 вагонов, 8 из них были нагружены углем, 7 - зерном и в двух цистернах перевозилось дизельное топливо, которое загорелось. Для тушения пожара были привлечены 36 единиц пожарной техники. Никто не пострадал. Из-за повреждения линий электропроводов пассажирские поезда пущены в объезд. По данным ОАО "РЖД", причиной схода вагонов стал излом боковой рамы тележки.