Один человек пострадал и еще 10 спасены при пожаре на юге столицы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Десять человек спасены и один получил травмы при пожаре на юге столицы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Сообщение о возгорании в доме № 36 по Кавказскому бульвару поступило спасателям в 12.52. Там горела квартира, расположенная на 1-м этаже пятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров.

Первые подразделения прибыли к месту пожара в 12.58, в 13.13 пожар ликвидирован.

Возгорание в квартире произошло из-за взрыва бытового газа, но, по данным Агентства "Москва", эта версия не подтвердилась.

"Специалисты "Мосгаза", прибывшие на место возгорания на Кавказском бульваре, не обнаружили утечек газа как на фасадном газопроводе, так и на внутриквартирном. Более того, газовая плита вообще не попала в зону возгорания", – цитирует агентство представителей ОАО "Мосгаз".