01 декабря 2014, 16:17

Происшествия

У метро "Парк Победы" горела бытовка

Фото: Читатель M24.ru

Читательница M24.ru Мария сообщила о пожаре недалеко от станции метро "Парк Победы".

По ее словам, пламя вспыхнуло около 14.00 на улице Неверовского.

Столичное управление МЧС подтвердило информацию, уточнив, что горела бытовка у дома №10, в 14.57 пожар был потушен, в ходе разбора завалов был обнаружен погибший.

