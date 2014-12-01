У метро "Парк Победы" горела бытовка

Фото: Читатель M24.ru

Читательница M24.ru Мария сообщила о пожаре недалеко от станции метро "Парк Победы".

По ее словам, пламя вспыхнуло около 14.00 на улице Неверовского.

Столичное управление МЧС подтвердило информацию, уточнив, что горела бытовка у дома №10, в 14.57 пожар был потушен, в ходе разбора завалов был обнаружен погибший.

Хотите увидеть свои новости на канале "Москва 24" и страницах M24.ru? Присылайте их нам! Если вы стали свидетелем интересного события, расскажите о нем любым удобным для вас способом.

Ждем также фото и видео. Делайте новости вместе с M24.ru!