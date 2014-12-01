У метро "Парк Победы" горела бытовка

Фото: Читатель M24.ru
Читательница M24.ru Мария сообщила о пожаре недалеко от станции метро "Парк Победы".
По ее словам, пламя вспыхнуло около 14.00 на улице Неверовского.
Столичное управление МЧС подтвердило информацию, уточнив, что горела бытовка у дома №10, в 14.57 пожар был потушен, в ходе разбора завалов был обнаружен погибший.
