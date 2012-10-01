При пожаре в трех частных домах Новой Москвы пострадали два человека

Фото: ИТАР-ТАСС

Спасателям удалось потушить пожар в трех деревянных частных домах деревни Голохвастово, расположенной на территории Новой Москвы. По предварительным данным, в результате инцидента 1 октября пострадали два человека.

Информация о состоянии их здоровья пока не уточняется. Известно лишь, что медицинская помощь пострадавшим оказывается на месте происшествия, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент ведется проливка и разбор завалов. Один из домов сгорел дотла. Правоохранителям еще предстоит выяснить причину и подробности инцидента.