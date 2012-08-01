Монтаж электроподстанции в Морозовской больнице начнут 1 августа

Морозовская детская больница была обесточена вечером 31 июля. Причиной отключения электроэнергии стал пожар на трансформаторной подстанции лечебного учреждения. Сейчас больница работает в штатном режиме

На территории Морозовской детской городской клинической больницы города Москвы, где вечером, 31 июля, произошел крупный пожар, начнется монтаж новой электроподстанции, сообщил РИА Новости глава московского департамента здравоохранения Георгий Голохов.

Работы должны начаться уже 1 августа.

"Ситуация находится под полным контролем. Сегодня уже ведется монтаж новой подстанции", - уточнил чиновник.

Во второй половине дня, 1 августа, больница будет работать в обычном режиме, туда вернутся маленькие пациенты, которых из-за пожара перевезли в другие столичные стационары. Помимо этого, машины "скорой помощи" будут доставлять в больницу всех нуждающихся в госпитализации.

В центре города из-за пожара в трансформаторной подстанции 31 июля было отключено от электричества 80% зданий Морозовской детской больницы, находящейся по адресу: 4-й Добрынинский переулок, дом 1. В 20:40 пожар был полностью ликвидирован.

Добавим, на днях, на заседании правительства Москвы, власти приняли решение о масштабной реконструкции и увеличении площади Морозовской больницы.